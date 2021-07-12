Капитан сборной Дании Кьер и врачи получат премию УЕФА за спасение Эриксена на Евро-2020

«Они настоящие герои Евро-2020. Для меня действительно большая честь вручить им приз президента УЕФА. В этом году премия выходит за рамки футбола», — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.
Он также пожелал скорейшего выздоровления Кристиану Эриксену.
12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у футболиста случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачи десять минут боролись за жизнь Эриксена, делая открытый массаж сердца прямо на поле.
Ранее сообщалось, что Эриксен сможет вернуться в футбол только в 2022 году.