Перенёсший остановку сердца Эриксен рассказал, когда планирует вернуться в футбол

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Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен, перенёсший остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1), признался, что рассчитывает вернуться на поле уже в этом году.
Перенёсший остановку сердца Эриксен рассказал, когда планирует вернуться в футбол
  • Reuters

«У меня всё хорошо. Думаю, что начну снова играть в футбол через четыре-пять месяцев», — цитирует слова Эриксена Corriere dello Sport.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у датчанина случилась остановка сердца, он потерял сознание. Кристиана унесли на носилках с поля и отправили в госпиталь. Впоследствии Эриксену был имплантирован электрокардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Ранее сообщалось, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с дефибриллятором.

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