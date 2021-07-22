Эрикесену не разрешат играть в Серии А с дефибриллятором

Член медицинского комитета Итальянской федерации футбола (FIGC) Франческо Браконаро заявил, что датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен, перенёсший инфаркт во время Евро-2020, не будет допущен к матчам Серии А из-за имплантированного дефибриллятора.

«Эриксену нельзя разрешать играть в Италии. Если у игрока будет удалён дефибриллятор, что подтвердит устранение патологии, то тогда он сможет вернуться к игре за «Интер», — приводит слова Браконаро Football Italia.

Эриксен перенёс инфаркт в концовке первого тайма матча первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией, ему была проведена операция по вживлению кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).

29-летний Эриксен выступает за «Интер» с января 2020 года. В его активе восемь голов и три результативные передачи в 60 матчах за нерадзурри.

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