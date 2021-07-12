Колосков похвалил Черчесова за отказ от компенсации после ухода из сборной

«Это достойный поступок. Он поступил как настоящий мужчина. Я давно знаю Черчесова. Помню ещё времена, когда вручал ему Кубок СССР как капитану «Спартака». А вы вспомните, сколько забрал с собой Капелло после ухода из сборной России? €15 млн! За три года. Тут же Черчесов понял, что результата не было. Какая тут неустойка? Он всё правильно сделал», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС поблагодарил Черчесова за совместную работу и пожелал успехов.