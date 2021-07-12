Дюков: РФС поблагодарил Черчесова за совместную работу и пожелал успехов

«РФС со своей стороны создал все условия. Никто в тренерском штабе дурака не валял, была подготовлена чёткая программа, и тренировочный план был выполнен. Черчесов ответственно подошёл к выполнению своих обязанностей. Да, результаты выступления сборной неудовлетворительные. Но исполком оценивал работу в целом, включая выступление на ЧМ-2018, которое останется яркой страницей в истории нашего футбола. Мы поблагодарили за совместную работу и пожелали успехов», — сказал Дюков после заседания исполкома РФС.

Он также подчеркнул, что об отставке не было объявлено сразу, так как стороны договорились, что не будут принимать решения на эмоциях. По его словам, был проанализирован тренировочный процесс, выступление команды и прочие детали.

8 июля было объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной. Он возглавлял команду с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, а также заняла последнее, четвёртое место в группе и не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее глава РФС заявил, что является противником лимита на легионеров.