РБК: Черчесову выплатили зарплату только за июль после отставки

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после отставки получил зарплату только за июль.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после отставки получил зарплату только за июль.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

До этого стало известно, что Черчесов получал €2,5 млн в год на посту тренера сборной России. В таком случае его оклад за месяц — €208 тыс.

Об уходе специалиста было объявлено 8 июля.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.

Ранее Боярский обратил внимание, что «Байер» разглядел в Андрее Лунёве сильного вратаря в отличие от Станислава Черчесова.