РБК: Черчесову выплатили зарплату только за июль после отставки

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.
До этого стало известно, что Черчесов получал €2,5 млн в год на посту тренера сборной России. В таком случае его оклад за месяц — €208 тыс.
Об уходе специалиста было объявлено 8 июля.
Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.
Ранее Боярский обратил внимание, что «Байер» разглядел в Андрее Лунёве сильного вратаря в отличие от Станислава Черчесова.