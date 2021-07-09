Ассистент Черчесова Ромащенко попрощался со сборной России

«Пять лет работы тренерского штаба сборной России по футболу подошли к концу. Это были пять лет колоссального опыта и ежедневного поиска лучших решений в условиях повышенного внимания со стороны общественности. Каждый шаг нашего штаба рассматривался журналистами под микроскопом, болельщики активно и бурно обсуждали выбор состава и результаты команды», — приводит слова Ромащенко РИА Новости со ссылкой на его Facebook.

Он отметил, что слова благодарности за это время воспринимались как итог плодотворной работы, а критика — как возможность развития. Как он подчеркнул, в каждой игре вне зависимости от турнира сборная пыталась добиться результата.

«Вместе с футболистами старались выжимать максимум исходя из текущих реалий и их состояния», — добавил специалист.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.

Ранее наставник «Казанки» Александр Гришин оценил пять лет работы Черчесова на посту главного тренера сборной России.