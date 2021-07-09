Гришин оценил пять лет работы Черчесова на посту главного тренера сборной России

«С одной стороны, на чемпионате мира команда дошла до 1/4 финала, чего раньше ей никогда не удавалось. Но давайте говорить справедливо: не обошлось без везения. Серия пенальти — это лотерея. При этом на групповой стадии были обыграны Египет с травмированным Мохаммедом Салахом и Саудовская Аравия, но в то же время уступили Уругваю со счётом 0:3. А после следовали один провал за другим. В Лиге наций смотрелись неудачно, разгромно проиграли Сербии со счётом 0:5. Выступление на чемпионате Европы все и так видели», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее Гришин выразил уверенность, что иностранный тренер просто так не поедет в Россию.