Гришин: иностранный тренер просто так не поедет в Россию

«Сложно сказать. Мы уже проходили это. В сборной России работали и Фабио Капелло, и Дик Адвокат, но результат не сильно отличался. Лишь Гусу Хиддинку удалось вытащить нас в полуфинал Евро, да и то событие стало скорее стечением обстоятельств», — сказал Гришин в интервью RT.

Также тренер высказался о кандидатурах Йоахима Лёва, Андре Виллаш-Боаша и Доменико Тедеско.

«Иностранный тренер просто так не поедет в Россию. Задаром никто позориться не будет. Как минимум запросит высокую зарплату, чтобы компенсировать риски хотя бы финансово. Допустим, одного из них удастся заполучить за €10 млн в год, но гарантирует ли он результат за эти деньги? Моё мнение, что нужно остановиться на Семаке и не тратить время на поиски», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее Гришин заявил, что Семак может возглавить сборную России.