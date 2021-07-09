Гришин считает, что Семак может возглавить сборную России

«Слуцкий — это пройденный этап. Он уже был в сборной, и мы видели, что из этого получилось. Мой кандидат — Сергей Семак. Человек возглавил «Зенит» и три раза подряд выиграл чемпионат России. Да, многие говорят, что при нём сине-бело-голубые играют примитивно, но это не так. На мой взгляд, можно даже согласиться, чтобы он совмещал работу в клубе и национальной команде. В этом нет ничего страшного», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее Гришин высказался о пресс-конференции Черчесова после Евро-2020.