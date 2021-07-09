Гришин высказался о пресс-конференции Черчесова после Евро-2020

Наставник московской «Казанки» Александр Гришин ответил на вопрос, могла ли повлиять на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России пресс-конференция после чемпионата Европы по футболу.

Наставник московской «Казанки» Александр Гришин ответил на вопрос, могла ли повлиять на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России пресс-конференция после чемпионата Европы по футболу.

«Мы не можем уверенно говорить об этом, только гадать. Но я не думаю, что Станислав Саламович настолько глуп, что решил организовать подобное мероприятие, не обсудив это с руководством. Такого не бывает. Её посетили множество журналистов из разных изданий, РФС не мог не знать об этом. Что касается самой отставки, то правильное это решение или нет — покажет время. Но с учётом выступления на Евро-2020 увольнение Черчесова напрашивалось», — сказал Гришин в интервью RT.

Также тренер ответил, какое впечатление на него произвела пресс-конференция.

«Всё получилось довольно размыто. На мой взгляд, Станиславу Саламовичу стоило односложно отвечать на вопросы, никому ничего особо не объяснять и не лить воду. Журналисты цепляются за каждую неловкую фразу — уже сейчас появилось огромное количеством мемов с главным тренером. Лично для меня подобная пресс-конференция не имела особого значения. Все и так понимают, что сборная России безобразно выступила на Евро-2020», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин высказался об отставке Черчесова из сборной России.