Гришин прокомментировал отставку Черчесова из сборной России

«Как я понял, Черчесова всё же уволили. В пресс-релизе говорится, что была достигнута договорённость о расторжении контракта? Видите, как всё грамотно — мы даже не можем точно сказать, ушёл он сам или его попросили это сделать. В любом случае это уже не так важно. Отставка Черчесова — свершившийся факт, теперь необходимо искать нового главного тренера для сборной России. И чем быстрее, тем лучше. Уже в сентябре встреча с Хорватией (в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. — RT)», — сказал Гришин в интервью RT.

Ранее в Кремле высказались о будущем наставнике сборной России по футболу.