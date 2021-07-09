В Кремле высказались о будущем наставнике сборной России по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем главном тренере сборной России по футболу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем главном тренере сборной России по футболу.

«В Кремле считают, что это должны решать те люди, которые профессионально занимаются футболом. Всё остальное — это любительские рассуждения, в которые мы не хотели бы пускаться», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь ответил, не возражают ли в Кремле, если будущий тренер команды будет иностранцем.

«Нет. Главное, чтобы сборная у нас играла», — сказал он.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее Черчесов рассказал о подробностях своего ухода из сборной России.