Черчесов рассказал о подробностях своего ухода из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошёл первый день после увольнения.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошёл первый день после увольнения.

«И вы туда же? Меня не увольняли. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Мы пообщались, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться. Я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», — цитирует Черчесова «Р-Спорт».

Тренер ответил на вопрос, нормально ли расстались с Российским футбольным союзом (РФС).



«Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились закрыть этот вопрос на комфортных условиях. Для этого сейчас еду в офис РФС», — сказал он.

Черчесов рассказал, возможна ли ситуация, что вопрос о расторжении контракта не удастся решить сегодня.

«Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать», — сказал тренер.

Он также ответил, где проведёт отпуск.



«Поеду домой, в Осетию», — сказал Черчесов.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее в Госдуме отреагировали на отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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