Черчесов рассказал о подробностях своего ухода из сборной России

«И вы туда же? Меня не увольняли. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Мы пообщались, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться. Я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», — цитирует Черчесова «Р-Спорт».
Тренер ответил на вопрос, нормально ли расстались с Российским футбольным союзом (РФС).
«Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились закрыть этот вопрос на комфортных условиях. Для этого сейчас еду в офис РФС», — сказал он.
Черчесов рассказал, возможна ли ситуация, что вопрос о расторжении контракта не удастся решить сегодня.
«Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать», — сказал тренер.
Он также ответил, где проведёт отпуск.
«Поеду домой, в Осетию», — сказал Черчесов.
8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым.
По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.
Ранее в Госдуме отреагировали на отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России.
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