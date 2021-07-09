В Госдуме отреагировали на отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Я не знаю, какой у Черчесова был контракт, какие обязательства должны были быть выполнены. Мы знаем очень малую часть договора тренера и Российского футбольного союза. Задачу выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу сборная России не выполнила», — цитирует Роднину «РБК-Спорт».

Депутат ответили на вопрос об отборе к чемпионату мира по футболу 2022 года.

«Мне нравится слово «отбор», как будто у нас есть что отбирать. Мы находимся в смешной ситуации. То, что мы имеем и на что способны, показали на чемпионате Европы», — сказала она.

Роднина поделилась мнением о том, какой тренер нужен сборной России.

«Сборной России нужен тренер, который сможет даже этих неумех сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул, амбиции», — сказала она.

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесом.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее Газзаев поделился мнением об отставке Черчесова.