Газзаев — об отставке Черчесова: принимать такое решение за год до ЧМ достаточно рискованно

Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Принимать решение за год до начала чемпионата мира тоже достаточно рискованно, потому что новый тренер, который придёт, наверное, поставит какие-то определённые условия, чтобы продемонстрировать свои возможности. Поэтому не знаю, насколько такое решение оправданно сегодня. Целесообразнее было бы дать ему доработать и потом уже принимать решение», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он отметил, что у каждой сборной бывают неудачные выступления.

«Конечно, всем было неприятно, что выступление национальной сборной на чемпионате Европы было столь низкого уровня, особенно после чемпионата мира 2018 года», — добавил Газзаев.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чернышенко назвал увольнение Черчесова абсолютно оправданным и логичным решением.