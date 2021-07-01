Кудряшов: Зобнин — сильный, он не сломается точно

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался в поддержку партнёра по национальной команде Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался в поддержку партнёра по национальной команде Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

«Нам всё разжевали, вплоть до того, какую ногу закрывать у соперника. Никто не снимает с себя вины, мы виноваты, кто был на поле и в команде. Саша Соболев после матча с Данией сказал, что Зобнину тоже тяжело, но на поле не было ни одного, кто не ошибся бы. Рома сильный, он не сломается точно. Да, тяжело, но нужно встать и идти дальше», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

На 59-й минуте встречи Зобнин под прессингом попытался отдать мяч назад на вратаря, но его передачу перехватил датский форвард Юссуф Поульсен, поразивший ворота российской команды.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф, потерпев два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержав победу над Финляндией (1:0).

Ранее Кудряшов рассказал, чего не хватило сборной России на Евро-2020.