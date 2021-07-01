Кудряшов рассказал, чего не хватило сборной России на Евро-2020

«Первые два дня были неприятными, было стыдно перед собой, родными, командой, тренерским штабом. Была проделана работа, но она оказалась коту под хвост. У нас не хватило лидеров. Да, есть Артём Дзюба, есть ещё два-три человека, но нам надо ещё два-три человека. Не хватило того, что не было инстинкта убийцы, мы его потеряли. У нас это было, но потом, когда ты какой-то навык приобретаешь и его не тренируешь, он пропадает», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Он отметил, что в команде уже есть игроки, которые могут стать новыми лидерами сборной, такие как Максим Мухин, Алексей Миранчук, Александр Головин.

«После игры с Данией я был на допинг-контроле, меня не было минут 40, вернулся — а команда собрана. Были приглушённые разговоры, все расстроены, все переживали за результат», — добавил защитник.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф, потерпев два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержав победу над Финляндией (1:0).

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