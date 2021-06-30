Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственность за результат на Евро-2020

«Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру — функциональную, тактическую, психологическую — и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально чётко и объёмно», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Он отметил, что со своей стороны благодарен членам технического комитета за конструктивный диалог и объективные критические замечания в адрес сборной.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаём, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю. В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», — добавил специалист.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко резко высказался о выводах технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020.