Червиченко резко высказался о выводах технического комитета РФС по игре сборной на Евро-2020

«Как можно признать выступление неудовлетворительным, но при этом выразить поддержку? Бред! Если всё-таки наверху решат его уволить, то «мы же признали работу неудовлетворительной», а если решат не увольнять, то «мы же его поддержали». Основная проблема — уровень футболистов? Ну конечно, уровень Жировых, Нойштедтеров, Семёновых и прочих. А кто этих игроков туда брал? Их туда спускало руководство страны? Или этот барыга от футбола набрал их?» — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее член техкомитета РФС заявил, что менять Черчесова нецелесообразно.