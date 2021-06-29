Лёв покинул сборную Германии спустя 5496 дней после назначения

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв покинул национальную команду после вылета с Евро-2020.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв покинул национальную команду после вылета с Евро-2020.

Немцы проиграли в 1/8 финала турнира Англии.

Лёв был назначен на пост наставника сборной Германии 12 июля 2006 года. Таким образом, он провёл в этой должности 5496 дней.

По его руководством Германия выиграла чемпионат мира 2014 года и Кубок конфедераций — 2017. Также вместе с ним немцы дважды становились бронзовыми призёрами Евро (2012, 2016 годы) и один раз — серебряными (2008-й). Кроме того, Лёв приводил команду к бронзе ЧМ-2010.

Ранее сообщалось, что сборная Англии четвёртый раз в истории вышла в четвертьфинал Евро.