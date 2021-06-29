Сборная Англии четвёртый раз в истории вышла в четвертьфинал Евро

Сборная Англии по футболу в четвёртый раз в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Сборная Англии по футболу в четвёртый раз в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Благодаря победе над Германией со счётом 2:0 в 1/8 финала Евро-2020 англичане в четвёртый раз в своей истории вышли в четвертьфинал континентального первенства.

Прежде английской команде это удавалось на чемпионатах Европы 1996, 2004 и 2012 годов. На континентальном первенстве 1968 года Англия также проходила в стадию 1/4, однако тогда она была частью квалификационного турнира, а не финальной части.

Ранее сообщалось, что Англия во второй раз в истории не пропустила в четырёх стартовых матчах Евро и ЧМ.