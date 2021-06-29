Сёмин назвал причины слабой игры Зинченко и Малиновского на Евро-2020

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин объяснил, почему лидеры сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский пока не демонстрируют яркую игру на Евро-2020.

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин объяснил, почему лидеры сборной Украины Александр Зинченко и Руслан Малиновский пока не демонстрируют яркую игру на Евро-2020.

«Считаю, они играют полезно для команды. К сожалению, Зинченко допускал грубые ошибки, например, не удержал Дензела Дюмфриса в моменте с победным голом Нидерландов. Но они всё равно остаются лидерами, хотя каждому хочется, чтобы они играли лучше. Давайте не забывать, что за плечами у обоих тяжелейший клубный сезон. Мне кажется, на групповом этапе им просто не хватало силёнок. Зато к плей-офф оба могут добавить. Александр и Руслан на Евро-2020 ещё не раскрыли свой потенциал. В этом кроется шанс сборной Украины», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Сёмин отметил, что Украина и без Ракицкого играет хорошо.