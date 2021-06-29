Сёмин — об отсутствии Ракицкого в сборной Украины: команда и без него играет хорошо

«Сложно говорить в сослагательном наклонении. В руководстве украинского футбола на каком-то этапе решили его не привлекать. Но они идут своим путём, и всё получается. В стране много молодых ребят. Я не вижу оснований возвращаться к кандидатуре Ракицкого. Команда и без него играет хорошо. Зато все три матча группового этапа Евро-2020 провёл 18-летний центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный, который был в составе золотой молодёжной сборной. И зачем его менять на 31-летнего?» — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Сёмин объяснил, почему футбольные сборные Украины добиваются успеха.