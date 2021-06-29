Сёмин объяснил, почему футбольные сборные Украины добиваются успеха

«У Шевченко есть отличная база из молодых исполнителей. Давайте не забывать, что местная сборная два года назад выиграла молодёжный чемпионат мира до 20 лет. Значит, детско-юношеский футбол в стране развивается правильно. Мало того, все ребята находятся под его контролем. Андрей отлично знает украинский футбол. Он там свой человек. Это большой плюс по сравнению с иностранными специалистами. Неслучайно сборную Украины ещё ни разу в истории не возглавлял легионер», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Сёмин предположил, что в 1/8 финала Евро-2020 мы увидим совсем другую Украину.