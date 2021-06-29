Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
29 июня
Сёмин объяснил, почему футбольные сборные Украины добиваются успеха
Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин объяснил, почему сборные Украины разных возрастов добиваются успеха на международном уровне.
Сёмин объяснил, почему футбольные сборные Украины добиваются успеха
  • Reuters
Сёмин объяснил, почему футбольные сборные Украины добиваются успеха
  • Reuters
Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин объяснил, почему сборные Украины разных возрастов добиваются успеха на международном уровне.

«У Шевченко есть отличная база из молодых исполнителей. Давайте не забывать, что местная сборная два года назад выиграла молодёжный чемпионат мира до 20 лет. Значит, детско-юношеский футбол в стране развивается правильно. Мало того, все ребята находятся под его контролем. Андрей отлично знает украинский футбол. Он там свой человек. Это большой плюс по сравнению с иностранными специалистами. Неслучайно сборную Украины ещё ни разу в истории не возглавлял легионер», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Сёмин предположил, что в 1/8 финала Евро-2020 мы увидим совсем другую Украину.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

09:01 | 29 июня
«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко
01:53 | 29 июня
Невероятная развязка: Франция упустила преимущество в два мяча и уступила Швейцарии в серии пенальти на Евро-2020
00:45 | 29 июня
Первая победа за 29 лет: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
22:51 | 28 июня
Голевое пиршество: Хорватия отыгралась с 1:3, но уступила Испании в дополнительное время на Евро-2020
21:36 | 28 июня
Невероятный матч: Испания обыграла Хорватию в дополнительное время в 1/8 финала
15:42 | 28 июня
«Гордость и надежда российского футбола»: судейство Карасёва в матче Евро-2020 Нидерланды — Чехия не вызвало нареканий
00:41 | 28 июня
Чудо-гол Азара, травма Де Брёйне и 24 удара по воротам Куртуа: как Бельгия победила Португалию в 1/8 финала Евро-2020
23:55 | 27 июня
Вылет чемпионов: Бельгия обыграла Португалию в 1/8 финала Евро-2020
21:26 | 27 июня
Русский след: Чехия сенсационно выбила Нидерланды с Евро-2020
20:55 | 27 июня
Первая сенсация плей-офф: Нидерланды в меньшинстве проиграли Чехии в 1/8 финала Евро-2020
01:10 | 27 июня
Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020
00:41 | 27 июня
Три гола в овертайме: Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
21:32 | 26 июня
По нарастающей: Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
21:00 | 26 июня
Разгром в Амстердаме: Дания забила Уэльсу четыре безответных мяча в 1/8 финала Евро-2020
01:13 | 26 июня
Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
22:17 | 25 июня
Сухая серия Италии и дуэль Роналду с Лукаку: за чем следить в стартовых матчах 1/8 финала Евро-2020
18:29 | 25 июня
Выстрел Шика с центра поля, «рыбка» Салаи и тривела Модрича: лучшие голы группового этапа Евро-2020
08:54 | 25 июня
«Четвертьфинал вполне возможен»: сколько матчей получит арбитр Карасёв в плей-офф Евро-2020
01:04 | 25 июня
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
20:06 | 24 июня
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
16:02 | 24 июня
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
12:47 | 24 июня
Нидерландский латераль, шведский плеймейкер, валлийский вратарь: символическая сборная группового этапа Евро-2020
09:21 | 24 июня
«Запрос был политическим»: что известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета
01:22 | 24 июня
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
00:54 | 24 июня
Триллер в Мюнхене: Германия сыграла вничью с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020
23:59 | 23 июня
Ничья в ремейке финала: Португалия разошлась миром с Францией на групповом этапе Евро-2020
23:13 | 23 июня
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
21:02 | 23 июня
Первая победа «красной фурии»: Испания забила пять мячей Словакии и вышла в 1/8 финала Евро-2020
17:41 | 23 июня
«Сборной не хватило внутренней конкуренции»: Малафеев об ошибках Сафонова, критике Зобнина и незаменимости Дзюбы
11:32 | 23 июня
Движение вверх: почему для реформы в футболе России нужно взять пример с Дании
08:54 | 23 июня
«Глупее не придумаешь»: в России оценили призыв украинского депутата перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга
01:29 | 23 июня
Гол Модрича и удар головой Стерлинга: как Хорватия обошла Чехию, а Англия заняла первое место в группе D на Евро
23:55 | 22 июня
Выход из группы с первого места: Англия обыграла Чехию на Евро-2020
13:41 | 22 июня
«Удручающее впечатление»: в России разочарованы провальным выступлением сборной на Евро-2020
11:12 | 22 июня
В ожидании кадровых выводов: стоит ли увольнять Черчесова после провала сборной на Евро-2020
07:44 | 22 июня
«Можете нас материть, костерить»: что говорили игроки сборной России после вылета с Евро-2020
02:13 | 22 июня
«Никаких оправданий для нас быть не может»: как Черчесов объяснил разгромное поражение от Дании на Евро-2020
01:06 | 22 июня
Провальная концовка и последнее место в группе: Россия проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020
23:54 | 21 июня
Возвращение домой: Россия потерпела крупное поражение от Дании на Евро-2020
22:32 | 21 июня
Поражение Украины и разгром Северной Македонии: как Нидерланды и Австрия добились побед на Евро-2020
09:01 | 29 июня
«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко
01:53 | 29 июня
Невероятная развязка: Франция упустила преимущество в два мяча и уступила Швейцарии в серии пенальти на Евро-2020
00:45 | 29 июня
Первая победа за 29 лет: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
22:51 | 28 июня
Голевое пиршество: Хорватия отыгралась с 1:3, но уступила Испании в дополнительное время на Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.