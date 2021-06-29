Сёмин: в 1/8 финала Евро-2020 мы увидим совсем другую Украину

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о перспективах сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о перспективах сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

«У подопечных Андрея Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, у них есть потенциал для дальнейшего развития», — заявил Сёмин в интервью RT.

По мнению тренера, Шевченко в работе со сборной помогает богатый опыт участия в крупных международных турнирах.

«Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У «жовто-блакитных» есть все шансы пройти Швецию», — добавил Сёмин.

Ранее Шевченко заявил, что Украина добилась результата на Евро-2020.