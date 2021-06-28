Шевченко заявил, что Украина добилась результата на Евро-2020

«Украина провела хороший групповой этап. Мы хорошо играли с Нидерландами и с Северной Македонией. У нас была очень непростая группа. Но мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Всё остальное будет большим бонусом для нас», — цитирует Шевченко пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

По итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, обойдя по дополнительным показателям Финляндию и Словакию, которые стали третьими в группах B и E соответственно.

29 июня состоится матч 1/8 Евро-2020 Швеция — Украина. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало игры — в 22:00 мск.

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