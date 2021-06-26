Костомаров заявил, что российские футболисты незаслуженно получают свои деньги

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о вылете сборной России по футболу с Евро-2020.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о вылете сборной России по футболу с Евро-2020.

«Я не очень большой фанат нашего футбола. На чемпионате Европы, конечно, смотрел игры наших, что-то видел. Как игра сборной? Да особо никак», — приводит слова Костомарова Telesport.

По его мнению, российский футбол никогда не показывал ничего сверхъестественного. Кроме того, он высказался о заработных платах российских игроков.

«Чего туда лезть, не в своё дело? Мне всё равно. Наши футболисты много получают. Думаю, это незаслуженно», — добавил спортсмен.

Россия на чемпионате Европы заняла последнее, четвёртое место в своей группе и вылетела с турнира.

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