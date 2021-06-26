Талалаев оценил работу Черчесова в сборной России

«Решения были слишком сырые, а варианты — неопробованные. Всё должно быть более наигранно, потому что именно из-за ненужных ошибок, вызванных отсутствием этой наработанности, Россия и погорела», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, люди, которые говорят, что Черчесову на хватило игровых идей, мало понимают в футболе.

«Идей было достаточно, не хватило их отработки. И в сборной России такое случается нередко. Слишком мало времени. Любому тренеру нужно идеи наиграть, обкатать. На чемпионате Европы этого и не хватило», — сказал он.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее Талалаев заявил, что уровень датского футбола намного выше российского.