Талалаев заявил, что уровень датского футбола намного выше российского

«Мне кажется, всё закономерно. Такой результат — следствие того, что переживает сейчас весь российский футбол. Бельгия значительно сильнее России. По качеству игры, по тому развитию футбола, Дания тоже на несколько шагов впереди. Финляндия сопоставима с нами», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».
По мнению тренера, помочь сборной России на чемпионате Европы могло лишь благоприятное стечение обстоятельств.
«На сегодня уровень датского футбола объективно намного выше российского», — сказал он.
Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.
Ранее Талалаев заявил, что сборная Украины может преподнести сюрприз на Евро-2020.