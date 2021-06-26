Талалаев заявил, что уровень датского футбола намного выше российского

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Мне кажется, всё закономерно. Такой результат — следствие того, что переживает сейчас весь российский футбол. Бельгия значительно сильнее России. По качеству игры, по тому развитию футбола, Дания тоже на несколько шагов впереди. Финляндия сопоставима с нами», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, помочь сборной России на чемпионате Европы могло лишь благоприятное стечение обстоятельств.

«На сегодня уровень датского футбола объективно намного выше российского», — сказал он.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее Талалаев заявил, что сборная Украины может преподнести сюрприз на Евро-2020.