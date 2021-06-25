Талалаев считает, что сборная Украины может преподнести сюрприз на Евро-2020

«Я несколько лет играл в Италии, потому мне нравится то, что делают Манчини и его команда. Но я не считаю их безоговорочными фаворитами, они слишком ярко и красиво начали. На мой взгляд, Бельгия и Франция имеют большие предпосылки, чтобы добиться максимального результата. На турнирах всегда бывают «тёмные лошадки», потому не надо списывать со счетов и Данию, и Украина может преподнести сюрприз. Они играют в современный футбол, и сетка им благоволит. Чемпионат Европы — это не клубные соревнования. Здесь большую роль играют личности. Если, например, португальцы с Роналду окажутся в финале, это не будет сюрпризом ни для кого», — заявил Талалаев в интервью пресс-службе «Ахмата».

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет с командой Швеции. Матч состоится 29 июня в Глазго.

Ранее Форсберг назвал Украину удачным жребием для Швеции в 1/8 финала Евро-2020.