Форсберг считает Украину удачным жребием для Швеции в 1/8 финала Евро-2020

Полузащитник сборной Швеции по футболу Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от матча с Украиной в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

Полузащитник сборной Швеции по футболу Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от матча с Украиной в первом раунде плей-офф чемпионата Европы.

«Хорватия и Бельгия — две масштабные команды. Получить Украину — это плюс. Я не хочу сглазить, а потом вылететь с Евро. Но Хорватия и Бельгия действительно звучат грознее», — цитирует Форсберга Dn.se.

При этом он отметил, что у Украины есть игроки высокого уровня, а сама команда умеет опасно контратаковать.

«Они играют в симпатичный футбол, поэтому матч будет непростой. У них есть хорошие исполнители, но наша цель — пройти дальше», — добавил Форсберг.

Украина заняла третье место в группе C, однако сумела выйти в плей-офф по дополнительным показателям. Шведы же выиграли группу E.

Матч Украина — Швеция состоится 29 июня в Глазго.

Ранее Юрий Сёмин выразил мнение, что у Украины неплохие шансы выйти в четвертьфинал Евро-2020.