Игнатьев: Зобнин допустил элементарную ошибку в матче с Данией

«Зобнин допустил элементарную ошибку — ситуация ведь стандартная. Если футболист решил отдать мяч вратарю, находясь на фланге лицом к своим воротам, то он должен отпасовать в сторону ближней штанги и не в створ ворот. Это азбука! Ей должны обучать ещё в детском возрасте, чтобы у футболиста вырабатывался динамический стереотип. Тогда в такой ситуации автоматически он отдал бы безопасную для своей команды передачу. Такая ошибка — это следствие пробелов в подготовке ещё на детско-юношеском уровне. Этот матч, как и весь турнир, снова обнажил наши проблемы. Результаты сборной на крупных турнирах отражают уровень российского футбола. Мы слабее в командных действиях, слабее индивидуально, у нас меньше мастерства. Поражение от Дании — это не досадный эпизод, а часть уже сложившейся системы», — сказал Игнатьев «Советскому спорту».

В матче с Данией Зобнин, отдавая пас назад вратарю, не заметил форварда команды соперника Юсуфа Поульсена, который перехватил передачу и забил мяч.

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