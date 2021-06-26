Тарасова призвала Черчесова уволиться с поста главного тренера сборной России по футболу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов должен подать в отставку после выступления команды на Евро-2020.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов должен подать в отставку после выступления команды на Евро-2020.

«Я бы на его месте уже сама бы ушла. А как иначе? Меня интересует то, как играет команда. Он говорит, что команда сыграла лучше всего и это у него лучший матч. Где же это он лучший? Нужно увольняться, если человек не понимает, что такое лучший, а что такое худший», — цитирует слова Тарасовой ТАСС.

Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап Евро-2020 на четвёртом месте, в трёх матчах заработав лишь три очка за победу над Финляндией (1:0). После той встречи Черчесов заявил, что «в плане качества и готовности это была лучшая игра».

Ранее Орлов заявил, что у сборной России по футболу не выстроена командная игра.