Орлов считает, что у сборной России по футболу не выстроена командная игра

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Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов выказался об игре сборной России на чемпионате Европы — 2020.
Орлов считает, что у сборной России по футболу не выстроена командная игра
  • РИА Новости

«Нужно делать новую команду, это очевидно. В 2018 году много футболистов получили звание заслуженных мастеров спорта, вопреки тем критериям, которые есть. Лишь один из всей этой группы прогрессирует — Александр Головин. Остальные деградировали и играют хуже, чем три года назад. Нужно, чтобы главный тренер и весь тренерский штаб рассказали нам, как они провели сбор в Австрии, к чему это привело. У сборной России не выстроена игра, нет связок на футбольном поле, полузащитники ничего не создают для форвардов, те, в свою очередь, не помогают полузащите, всё разбалансировано. Все вопросы к тренерскому штабу», — заявил Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России во главе со Станиславом Черчесовым заняла последнее место в группе В на Евро-2020 и не попала в плей-офф турнира.

Ранее Писарев назвал главную проблему сборной России на Евро-2020.

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