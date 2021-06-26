Писарев назвал главную проблему сборной России на Евро-2020

Бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев считает, что тренерскому штабу национальной команды не удалось найти правильную стратегию на каждый матч группового этапа Евро-2020.

Бывший нападающий сборной России по футболу Николай Писарев считает, что тренерскому штабу национальной команды не удалось найти правильную стратегию на каждый матч группового этапа Евро-2020.

«Сборная даже в этом составе могла бы выступить и сыграть лучше. Основная проблема в том, что тренерский штаб правильно не смог выбрать подготовку, стратегию на каждый матч, это очевидно. При определённом раскладе эти игроки могли дать лучший результат», — заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

По итогам группового этапа сборная России по футболу заняла последнее, четвёртое место и не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020.

Ранее Писарев заявил, что Станиславу Черчесову стоит покинуть пост главного тренера сборной России.