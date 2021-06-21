Писарев считает, что Черчесову стоит покинуть пост главного тренера сборной России

«Больших предпосылок к тому, что мы можем обыграть Данию, не было. Надо было просто дисциплинированно, организованно сыграть. Не получилось. Все вопросы к тренерскому штабу», — цитирует Писарева Sport24.

По его мнению, игроки сделали всё, что могли, а что касается тренеров команды, то в таких случаях люди поступают так, как и подсказывает совесть.

«Не знаю как Черчесову она подскажет, но я думаю, ему надо уходить. Этой сборной должен управлять тренер, а он ей не управляет», — добавил Писарев.

Дания разгромила Россию в Копенгагене со счётом 4:1 и вышла в плей-офф турнира со второго места. Россияне заняли последнее место в группе и покинули Евро-2020.

Ранее в Госдуме назвали позором вылет сборной России с Евро-2020.