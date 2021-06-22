В Госдуме назвали позором вылет сборной России с Евро-2020

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — грустно и стыдно. Но это наш стыд и наша сборная», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По мнению депутата, в Российском футбольном союзе после поражения сборная России ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора после вылета с чемпионата Европы.

«Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление сборной России на чемпионате. Мне жалко игроков: они выглядели как беспомощные котята», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.

Ранее Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020.

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