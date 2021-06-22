В Госдуме назвали позором вылет сборной России с Евро-2020
«Сейчас много эмоций, тяжело говорить. Но могу сказать одно — грустно и стыдно. Но это наш стыд и наша сборная», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
По мнению депутата, в Российском футбольном союзе после поражения сборная России ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора после вылета с чемпионата Европы.
«Самое главное, какие надо найти слова, чтобы оправдать столь неудачное выступление сборной России на чемпионате. Мне жалко игроков: они выглядели как беспомощные котята», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1.
Ранее Дюков назвал неудовлетворительными результаты сборной России на Евро-2020.