Слуцкий высказался о зарплате Черчесова

«Зарплата Черчесова в сборной России? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне иностранных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а затем разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».
Станислав Черчесов вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его годовая зарплата составляет €2,5 млн. Больше Черчесова на Евро-2020 получают только Гарет Саутгейт (Англия, €3 млн), Франк де Бур (Нидерланды, €3 млн), Дидье Дешам (Франция, €4,39 млн) и Йоахим Лёв (Германия, €4,75 млн).
Ранее сообщалось, что Черчесов представит в РФС доклад о выступлении сборной России на Евро-2020 29 июня.