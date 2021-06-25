Слуцкий высказался о зарплате Черчесова

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, заслуживает ли нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов своей зарплаты.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, заслуживает ли нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов своей зарплаты.

«Зарплата Черчесова в сборной России? Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, но её им создали. Уберите лимит на легионеров, и все российские игроки будут получать на уровне иностранных. Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а затем разочаровываемся. Не вижу в этом смысла», — приводит слова Слуцкого «Бизнес Online».

Станислав Черчесов вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его годовая зарплата составляет €2,5 млн. Больше Черчесова на Евро-2020 получают только Гарет Саутгейт (Англия, €3 млн), Франк де Бур (Нидерланды, €3 млн), Дидье Дешам (Франция, €4,39 млн) и Йоахим Лёв (Германия, €4,75 млн).

Ранее сообщалось, что Черчесов представит в РФС доклад о выступлении сборной России на Евро-2020 29 июня.