Витория высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об ошибке полузащитника сборной России Романа Зобнина в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 между с национальной командой Дании.

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об ошибке полузащитника сборной России Романа Зобнина в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 между с национальной командой Дании.

«То, что произошло, произошло там. Для меня мои игроки всегда будут лучшими, вне зависимости от того, как они сыграли за национальную команду. Мы их примем в клубе и будем с удовольствием работать с ними. Это касается не только Романа», — цитирует Виторию «Чемпионат».

По словам тренера, «Спартак» даст игрокам сборной России отдохнуть около недели, после чего они присоединятся к команде на сборе.

«Хотим, чтобы игроки немного развеялись перед сбором», — сказал он.

21 июня сборная России потерпела поражение от национальной команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счётом 4:1. Второй гол в ворота сборной России стал следствием ошибки полузащитника Романа Зобнина.

Ранее Витория выступил за вакцинацию «Спартака».