Витория выступил за вакцинацию «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, как относится к вакцинации команды.
Витория выступил за вакцинацию «Спартака»
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«Я переболел коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года, после этого сделал прививку. Сделал уже около 30 тестов, так что знаю о коронавирусе столько, что консультации могу давать», — цитирует Виторию «Чемпионат».

По словам тренера, он сторонник вакцинации команды, но за это отвечает медицинский штаб клуба.

«Мы должны быть примером о необходимости вакцинации. Чем быстрее мы сделаем прививку, тем быстрее закончится пандемия и стадионы вновь заполнят зрители», — сказал он.

Напомним, что Витория стал главным тренером «Спартака» 24 мая.

Ранее сообщалось, что Кутепов рассказал о первом сборе «Спартака» под руководством Витории.

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