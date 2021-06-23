Витория выступил за вакцинацию «Спартака»
- @fcsm_official
«Я переболел коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года, после этого сделал прививку. Сделал уже около 30 тестов, так что знаю о коронавирусе столько, что консультации могу давать», — цитирует Виторию «Чемпионат».
По словам тренера, он сторонник вакцинации команды, но за это отвечает медицинский штаб клуба.
«Мы должны быть примером о необходимости вакцинации. Чем быстрее мы сделаем прививку, тем быстрее закончится пандемия и стадионы вновь заполнят зрители», — сказал он.
Напомним, что Витория стал главным тренером «Спартака» 24 мая.
Ранее сообщалось, что Кутепов рассказал о первом сборе «Спартака» под руководством Витории.