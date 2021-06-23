Кутепов рассказал о первом сборе «Спартака» под руководством Витории

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о первом сборе под руководством нового главного тренера команды Руя Витории.
Кутепов рассказал о первом сборе «Спартака» под руководством Витории
  • РИА Новости

«У тренера очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая — команда довольна», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Также защитник ответил на вопрос, какой из себя Витория.

«Не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так тренер присматривается, тут новый коллектив, другая страна и менталитет», — сказал он.

«Спартак» объявил о назначении Витории на пост главного тренера команды 24 мая.

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