Гинер объяснил, почему ЦСКА уволил Олича и назначил Березуцкого

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему клуб решил уволить Ивицу Олича с поста главного тренера команды.
Гинер объяснил, почему ЦСКА уволил Олича и назначил Березуцкого
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Так просто сложилось по времени. Ивица Олич приехал в Москву только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели, что в чём-то мы расходимся. Поэтому решили сменить тренера», — сказал Гинер в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Также президент ЦСКА прокомментировал назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера.

«Алексея Березуцкого мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу Олича. Как оказалось, не сложилось. Поэтому сегодня Березуцкий — тренер команды», — сказал он.

Напомним, что ЦСКА объявил об отставке Олича 15 июня.

Ранее в ЦСКА опровергли слухи о переговорах с португальским тренером Силвой.

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