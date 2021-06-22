Зобнин рассказал, о чём говорил Черчесов после поражения от Дании

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал, о чём говорил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов после поражения от Дании на чемпионате Европы.

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин рассказал, о чём говорил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов после поражения от Дании на чемпионате Европы.

«Нужно с новыми силами начать сезон в «Спартаке», а уже через два месяца предстоят отборочные матчи ЧМ-2022, в том числе с таким сильным соперником, как Хорватия. Именно об этом сегодня ранним утром нам говорил Станислав Саламович на собрании в Новогорске. Будем учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в дальнейшем», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Максим Мухин поделился мнением об уровне команд на чемпионате Европы.