Мухин — о Евро-2020: это совсем другой уровень, что-то из области фантастики

«Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.
Ранее Мухин заявил, что в сборной России разочарованы выступлением на Евро-2020.