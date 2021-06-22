Мухин — о Евро-2020: это совсем другой уровень, что-то из области фантастики

Полузащитник сборной России по футболу Максим Мухин поделился мнением об уровне команд на чемпионате Европы.

Полузащитник сборной России по футболу Максим Мухин поделился мнением об уровне команд на чемпионате Европы.

«Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Мухин заявил, что в сборной России разочарованы выступлением на Евро-2020.