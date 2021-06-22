Мухин заявил, что в сборной России разочарованы выступлением на Евро-2020

«Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не удалось победить соперников более высокого уровня, но он всё равно благодарен тренерскому штабу национальной команды за место в заявке на турнир.

«Ещё несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле», — добавил Мухин.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, поэтому завершила выступление на турнире.

Ранее певец Валерий Сюткин отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании.