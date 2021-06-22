Сюткин: сборная России по футболу и так находилась на дне

Известный певец Валерий Сюткин отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании в матче третьего тура чемпионата Европы.

Известный певец Валерий Сюткин отреагировал на поражение сборной России по футболу от Дании в матче третьего тура чемпионата Европы.

«Вчера всё было по игре. Переломный момент был при счёте 0:1, когда мы допустили ключевую ошибку. Никаких претензий, всё по делу. Мы робко надеялись на чудо, но его не произошло. Достигли ли мы дна? Нет. Мы и так там находились. Скорее мы эпизодически давали какие-то надежды, как на чемпионате мира», — цитирует Сюткина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что нынешняя российская сборная выглядит значительно слабее и уступает той же Дании по всем статьям.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин извинился перед болельщиками после провала на Евро-2020.