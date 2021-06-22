Зобнин извинился перед болельщиками после провала на Евро-2020

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин принёс извинения болельщикам после поражения от Дании и вылета с чемпионата Европы.

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин принёс извинения болельщикам после поражения от Дании и вылета с чемпионата Европы.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

По его словам, он готов принять на себя весь негатив, но постарается быть сильным и быстрее перевернуть эти страницы своей жизни.

«Ошибаются абсолютно все, причём не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад», — добавил Зобнин.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее Зобнин заявил, что футболисты сборной России до конца верили в выход в плей-офф Евро-2020.