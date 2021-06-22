Зобнин: футболисты сборной России до конца верили, что смогут выйти в плей-офф Евро-2020

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин прокомментировал поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин прокомментировал поражение от Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

По его мнению, россияне неплохо провели первый тайм матча с Данией, но после перерыва изменился характер игры, так как необходимо было сравнивать счёт.

«Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки», — подчеркнул Зобнин.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее экс-тренер «Тоттенхэма» заявил, что готов возглавить сборную России.