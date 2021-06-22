Экс-тренер «Тоттенхэма» заявил, что готов возглавить сборную России

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил, что готов возглавить сборную России по футболу после её вылета с Евро-2020.

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил, что готов возглавить сборную России по футболу после её вылета с Евро-2020.

«Если что, я готов возглавить сборную России! Могу хоть завтра купить билет в Москву. Но если говорить серьёзно, то вашей команде не поможет смена тренера. Ни один специалист не сможет добиться успеха со слабыми футболистами, это просто невозможно», — цитирует Реднаппа «Спорт-Экспресс».

По его мнению, если игроки недотягивают до определённого уровня, то тренер не способен исправить это. Он отметил, что России пора задуматься о способностях своих футболистах. Реднапп также обратил внимание на тот факт, что на данный момент в Англии не выступает ни одного российского игрока, как это было во времена Андрея Аршавина и Романа Павлюченко.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе, тем самым завершив выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что РФС следит за тренерским рынком после вылета с Евро-2020.